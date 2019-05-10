شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية للمصريين فى دور الـ16 ببطولة مانشستر لسيدات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا حتى الثالث عشر من مايو الجاري، وتصنف البطولة بفئة البطولات الفضية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 76 ألف دولار.

وكانت سلمى هاني قد نجحت في تخطي منافسات المرحلة الأولى من البطولة عقب تغلبها على منافستها الكندية هولي نوجتون، فيما ودعت ميار هاني بطولة مانشستر عقب خسارتها أمام كولين أومارد.

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ووفقا لمباريات دور ال 16 تواجه البطلة المصرية نور الطيب والمصنفة الثالثة عالميا منافستها الفرنسية كولين أومارد، فيما تلتقي نوران جوهر المصنفة السابعة بنظيرتها الانجليزية إيميلي وايت لوك، وأخيرا تواجه سلمي هاني الإنجليزية أليسون ويترز.