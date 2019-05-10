شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يطلب تقريرا عن إصابات اللاعبين فى أمم أفريقيا الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر تقريرًا عن حالة جميع اللاعبين المصابين وتاريخ الإصابات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التى خرج فيها الفراعنة وصيفًا لحساب الكاميرون، مشيرًا الى أهمية دراسة الإصابات التى تعرض لها اللاعبين خلال البطولة والتى تسببت فى أزمة كبيرة للمدرب السابق هيكتور كوبر.

تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وغاب عدد من اللاعبين على رأسهم الحارسين أحمد الشناوي وشريف اكرامي، بالاضافة الى أحمد حسن كوكا، ومروان محسن عن تشكيلة المنتخب فى بطولة الجابون ما تسبب فى اعتماد كوبر وقتها على بدائل لم تكن فى حساباته بالشكل الأمثل.