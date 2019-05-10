اخبار الرياضه

أجيري يطلب تقريرا عن إصابات اللاعبين فى أمم أفريقيا الماضية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يطلب تقريرا عن إصابات اللاعبين فى أمم أفريقيا الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب خافيير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر تقريرًا عن حالة جميع اللاعبين المصابين وتاريخ الإصابات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التى خرج فيها الفراعنة وصيفًا لحساب الكاميرون، مشيرًا الى أهمية دراسة الإصابات التى تعرض لها اللاعبين خلال البطولة والتى تسببت فى أزمة كبيرة للمدرب السابق هيكتور كوبر.

تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وغاب عدد من اللاعبين على رأسهم الحارسين أحمد الشناوي وشريف اكرامي، بالاضافة الى أحمد حسن كوكا، ومروان محسن عن تشكيلة المنتخب فى بطولة الجابون ما تسبب فى اعتماد كوبر وقتها على بدائل لم تكن فى حساباته بالشكل الأمثل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يطلب تقريرا عن إصابات اللاعبين فى أمم أفريقيا الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا