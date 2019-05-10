حمدى النقاز ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد إجازة تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم السبت، التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، وذلك عقب الإجازة التى حصل عليها بإذن من السويسرى كريستيان جروس.
وكان النقاز حصل على إجازة من جروس ليعود إلى مسقط رأسه بتونس، نظرًا لغيابه عن مواجهة وادى دجلة التى أقيمت أمس الخميس على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء الموجل بينهما من الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف.
وينتظم النقاز فى تدريبات فريقه الجماعية استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم الأحد 12 مايو الجارى، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى.
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