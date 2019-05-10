مران الأهلي.. محاضرة من لاسارتي..تدريب علي التسديد وفقرات تخصصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي فريقه علي هامش المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. يستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وطلب لاسارتي من لاعبيه ضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام سموحة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات، في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري. شهد المران إقامة فقرة تسديد علي المرمي بجانب بعض الفقرات التخصصية سواء لمدافعي الفريق أو المهاجمين.

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