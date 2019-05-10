شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لرمضان صبحي وصلاح محسن في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رمضان صبحي وصلاح محسن لاعبا الأهلي تدريبات خاصة في نهاية المران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، مساء غدٍ الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام في العاشرة مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

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شهدت الفقرة الفنية التي أشرف عليها محمد يوسف، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد بالفريق، استلام الثنائي للكرة من على حدود منطقة الجزاء والتسديد على المرمى.