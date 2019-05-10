“أحدث” ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك علي دجله اليوم

أحبائنا المتابعين نرصد لكم في هذا التقرير، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد المباراة التي أقيمت اليوم بين فريقي الزمالك ضد وادي دجله، والتي إنتهت بنتيجة 2/1 لصالح نادي الزمالك، المنتشي بصعوده الي نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية، واصل الزمالك ملاحقته للنادي الأهلي ونادي بيراميدز، علي صدارة الدوري المصري الممتاز وأقتنص ثلاث نقاط غالية بعد الفوز اليوم، أحرز الاعب عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة ال22 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48، يحرز الاعب محمود علاء الهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء ويقلص دجله النتيجة بأحرازة الهدف الأول لة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ليرفع الزمالك رصيدة من النقاط الي النقطة 63 بعد 28 مباراة لعبها، بينما الأهلي المتصدر له 67 نقطة من 29 مباراة، وبيراميز 65 نقطة من 31 مباراة.

ترتيب جدول الدوري المصري، بعد فوز الزمالك علي دجله اليوم

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ترتيب الهدافين في الدوري المصري الممتاز

أسم الاعب أسم النادي الذي يلعب له عدد الأهداف أحمد علي المقاولون العرب 17 خالد قمر الإتحاد السكندري 14 محمود علاء الزمالك 14 صلاح أمين النجوم 11 حسام سلامة الداخلية 11

والمعروف أن أول وثاني الترتيب سيتأهلان الي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ،بينما الثالث والرابع في الترتيب سيتأهلان الي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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