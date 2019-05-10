الكاف يزف بشرى سارة للزمالك في نهائي الكونفدرالية

محمد شحتة

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أمس الخميس ، التهاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص التقدير للشيخ محمد بن زايد ولإخوانه أبناء الشيخ زايد ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، سائلا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.