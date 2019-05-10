حازم إمام يفجر مفاجأة عن تأجيل مباريات الزمالك بالدوري بسبب الكونفدرالية

نور عادل
فجر حازم إمام،عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، مفاجأة كبرى عن تأجيل مباريات الزمالك المتبقية في الدوري الممتاز بسبب نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية إن اتحاد الكرة لم يمنع تأجيل مباريات الزمالك في الدوري حتى ينتهي من مبارياته بالكونفدرالية كما أشيع خلال الساعات الماضية.
وأضاف:"إذا طلب الزمالك تأجيل مبارياته قبل خوض نهائي الكونفدرالية، بالتأكيد اتحاد الكرة لن يقف أمام مصلحة الفريق" مستطردًا:"الزمالك ممثل مصر ولكن بالأحاديث الرسمية حتى الآن الزمالك لم يطلب أي شيء بخصوص...
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