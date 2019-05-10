سموحه يغادر الإسكندرية متجهاً إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ظهر اليوم الجمعة، الإسكندرية متجهاً إلى القاهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه لمواجهة الأهلى فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وكان حسام حسن المدير الفني لسموحة أعلن أمس عن قائمة فريقه والتي ضمت كل من: محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ ، السيد فريد ، رجب نبيل ، محمود منصور ، فارس مجاهد ، محمود

معاذ، شريف رضا ، إسلام صالح ، أحمد صبحى، ، أحمد حمص ، ابراهيم عبد القوى ، شيخ بامبا ، ايدى ايمومو ، أحمد مصطفى ، عمرو بركات ، أحمد أبو الفتوح ، حسام حسن ، ديريك تسيبامبا ، أوميد اوكرى ، عبد العزيز إمام ، محمود سامى .