رياضة | أوباميانج يحقق رقما مميزا ويقترب من أجويرو

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قاد بيير إيمريك أوباميانج فريقه أرسنال للفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوربي، مساء أمس الخميس.

وأحرز أوباميانج ثلاثة أهداف في شباك فالنسيا ليقود فريقه لنهائي الدوري الأوروبي ويواجه نظيره تشيلسي الانجليزي يوم 29 مايو الجاري على ملعب باكو الأولمبي.

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وأصبح الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال ثاني أكثر لاعبي الدوري الانجليزي تسجيلا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بـ27 هدفاً، خلف سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي "31 هدفاً".

وكان نادي أرسنال قد فاز على فالنسيا في ذهاب نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعبه.