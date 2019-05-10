رياضة | صحيفة مغربية: كارتيرون يضم نجم الأهلي السابق لصفوف الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة مغربية: كارتيرون يضم نجم الأهلي السابق لصفوف الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي الرجاء البيضاوي بات قريبا للغاية من حسم أول صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الصحيفة" المغربية، مساء الخميس إن المالي ساليف كوليبالي لاعب الأهلي المصري السابق يقترب بشدة من الانضمام لصفوف النادي الأخضر المغربي، ليكون أول انتدابات الفريق الصيفية، بطلب من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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يذكر أن ساليف كوليبالي بدأ مشواره الاحترافي رفقة فرق دجوليبا المالي، قبل أن ينتقل في سنة 2014 إلى الكونغو، بقميص "تي بي مازيمبي"، الذي توج معه بلقب دوري الأبطال الإفريقية سنة 2015، بالإضافة للقبين على مستوى كأس الكونفدرالية سنتي 2016و2017، ولعب لصفوف الأهلي المصري في الموسم الماضي.