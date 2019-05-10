رياضة | عاجل.. إدارة الأهلي تمنح الضوء الأخضر لنجم الفريق من أجل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إدارة الأهلي تمنح الضوء الأخضر لنجم الفريق من أجل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الضوء الأخضر من جانب إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالبحث عن عروض للرحيل نهاية الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وخروجه عن قائمة الفريق بالمباريات الأخيرة.

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ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع وكيل أعماله خلال الساعات المقبلة، لبحث العروض المقدمة له للرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.