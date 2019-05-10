رياضة | تصريح مثير من هازارد بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من هازارد بشأن انتقاله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي الجدل حول مستقبله مع البلوز وذلك بعد فوز فريقه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في إياب الدور نصف النهائي.

ونجح هازارد في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة لفريقه والتي قادته إلى الظهور في المشهد الختامي لمواجهة فريق نادي أرسنال في نهائي إنجليزي خالص.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها هازارد لشبكة بي تي سبورت البريطانية أكد أنه لا يفكر حالياً في مستقبله والأهم بالنسبة له هو الفوز ببطولة وإهداءها لتشيلسي.

Advertisements

وقال إن مباراة الجانرز إن كانت الأخيرة بالنسبة له بين جدران ستامفورد بريدج سأحاول القيام بكل ما أملكه من قوة لقيادة الفريق لرفع اليوروبا ليج.

يذكر أن تقارير صحفية ربطت إنتقال هازارد غلى فريق نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.