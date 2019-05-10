رياضة | هل نشاهد "صلاح والنني" في كأس السوبر الأوروبي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل نشاهد "صلاح والنني" في كأس السوبر الأوروبي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي أرسنال حجز مقعده في نهائي الدوري الأوروبي بعد عبور فالنسيا الإسباني بمجموع مباراتي ذهاب وإياب دور نصف النهائي البطولة بـ7-3، حيثُ انتهت المباراة الأولى (3-1) والثانية (4-2).

ويواجه نادي أرسنال في النهائي نظيره تشيلسي وهي مباراة انجليزية خالصة خارج التوقعات نظراً لقوة الجانبين ولكن مدرب أرسنال أوناي إيمري محظوظ للغاية في تلك البطولة.

ويصل إيمري لنهائي الدوري الأوروبي في 4 مرات متتالية وفاز بالثلاث مرات الماضية فهل يفعلها مع المدفعجية؟:

- موسم 2013-14 مع إشبيلية

- موسم 2014-15 مع إشبيلية

- موسم 2015-16 مع إشبيلية

- موسم 2018-19 مع أرسنال

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ويلاقي أرسنال نظيره تشيلسي على ملعب باكو الأولمبي يوم 29 مايو الجاري في نهائي الدوري الأوروبي حيثُ تنطلق المباراة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مدينة القاهرة.

وتواجد النجم المصري محمد النني على دكة احتياط فريق أرسنال أمام فالنسيا في المباراة التي جمعت الفريقين بإياب نصف النهائي مساء أمس الخميس.

وعلى الجانب الآخر؛ وصل نادي ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ليواجه توتنهام في المباراة النهائية والمقرر إقامتها يوم 1 يونيو على ملعب أتلتيكو مدريد.

وكان ليفربول قد خسر من برشلونة في ذهاب نصف نهائي الشامبيونزليج على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة بينما الفريق الأحمر قد أذهل الجميع بالريمونتادا التي فعلها بالإياب على الآنفيلد والفوز برباعية نظيفة في غياب صلاح بسبب الإصابة.

وينتظر أن يلتقي الفائز من نهائي الدوري الأوروبي (أرسنال × توتنهام) مع الفائز من نهائي دوري الأبطال (ليفربول × توتنهام) في كأس السوبر الأوروبي لذلك فهل يلتقي "النني ضد صلاح" في السوبر حال فوز المدفعجية بالأوروبي وفوز الريدز بالشامبيونزليج؟.

وستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي في "فودافون بارك" في إسطنبول بتركيا في 14 أغسطس 2019.