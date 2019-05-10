رياضة | 5 أيام مصيرية في عمر الكرة الإنجليزية هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أيام مصيرية في عمر الكرة الإنجليزية هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم 5 أيام مصيرية هذا الموسم، وخاصة الأندية الإنجليزية حيث سيكون هناك خمسة أيام نارية في عمر الكرة الإنجليزية خلال الموسم الجاري.

ويعد هذا الموسم تاريخيا بالنسبة للكرة الإنجليزية، حيث سيكون السوبر الأوروبي في الموسم المقبل إنجليزيا خالصا، بعد تأهل رباعي البريميرليج إلى نهائي اليوروباليج ودوري أبطال أوروبا.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" الخمسة أيام المصيرية هذا الموسم في الكرة الإنجليزية.

- ختام البريميرليج

أوشك الدوري الإنجليزي الممتاز على الإنتهاء هذا الموسم، ولم يحدد بطل البريميرليج حتى الآن، حيث ستنتهي البطولة الإنجليزية يوم 12 مايو المقبل، وسيحدد الفائز باللقب هذا الموسم ما بين ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 94 نقطة، ومانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 95 نقطة.

- نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، ضد منافسه فريق ولفرهامبتون، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 18 مايو المقبل، من أجل معرفة بطل الكأس هذا الموسم في الكرة الإنجليزية.

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- نهائي البلاي أوف

تأهل فريقي شيفيلد يونايتد، ونوريتش سيتي إلي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل من التشامبيونشيب، وينتظر عشاق الكرة الإنجليزية الفريق الصاعد الثالث بعد أيام قليلة، حيث سيكون نهائي البلاي أوف يوم 27 مايو المقبل، وذلك بين ثنائي من أربعة الأندية ﴿ديربي كاونتي - ويست بروميتش - استون فيلا - ليدز يونايتد﴾، حيث سيتأهل الفائز من الأول والأخير إلى النهائي، وما بين الثاني والثالث أيضاً، وتعد هذه المباراة من أغلى المباريات في تاريخ كرة القدم.

- نهائي اليوروباليج

يواجه فريق أرسنال منافسه فريق تشيلسي في ديربي لندن يوم 29 مايو، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي بطولة اليوروباليج هذا الموسم، بعد إطاحة الاول لفريق فالنسيا في الدور النصف النهائي، ونجح البلوز في الفوز بصعوبة على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

- نهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون يوم 1 يونيو القادم مميزا بالنسبة لجميع الكرة الإنجليزية، حيث سيلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، منافسه فريق توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد صعود الريدز للنهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما المرة الأولى في تاريخ السبيرز بالبطولة الأوروبية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كرة القدم 4 أندية من دولة واحدة في نهائي دوري أبطال أوروبا واليورباليج، وكان تشيلسي آخر المتاهلين إلى نهائي البطولتين.