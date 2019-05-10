انت الان تتابع الزمالك يستغل خطأ عبدالمنصف ويخطف فوزا صعبا من دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، والمؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد ومحمود علاء، بينما سجل محمد هلال هدف دجلة، ليرتفع بذلك رصيد أبناء ميت عقبة إلى 63 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند 10 نقاط يحتل بها المركز العاشر في جدول الترتيب.

الزمالك ظهر دون المستوى منذ بداية المباراة حيث سيطر وادي دجلة على الملعب تماما ووصل حسام عرفات وإبراهيما نداي إلى مرمى محمود جنش أكثر من مرة. في المقابل اعتمد الزمالك على الضغط من المنطقة الأمامية لوادي دجلة، ما أسفر عن خطأ من محمد عبدالمنصف استغله عمر السعيد مهاجم الزمالك وأحرز الهدف الأول لفريقه ليتقدم

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