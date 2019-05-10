شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدات الغبين تسقطه من «المنشطات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضحت لجنة الرقابة على المنشطات في بيانها مساء أمس (الخميس) سبب استقالة نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد الغبين من عضوية مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بسبب نشره لتغريدات في تويتر تظهر ميوله الرياضي، مشيرة الى أن كافة منسوبي اللجنة ملتزمون بالأنظمة واللوائح الدولية والمحلية المعتمدة الخاصة بتطبيق أنظمة الرقابة على المنشطات، ومنها المعيار الدولي لحماية الخصوصية والمعلومات الشخصية، وكذلك جميع المنتسبين للجنة موقعون وموافقون على الإقرار والتعهد الخاص بالالتزام بسياسة اللجنة وعملها وعدم تعارض المصالح مع هذه السياسات.

وأضافت اللجنة إلى أنه لوحظ خلال أغسطس 2018 وجود عدد من التغريدات المنشورة بحساب الغبين في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي تظهر ميوله الرياضي، وهو ما يتعارض مع سياسة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والمبنية على الحياد مع كافة المنتسبين للوسط الرياضي، وتم تنبيهه في سبتمبر 2018 حيالها. ومع استمرار الغبين بإعادة التغريدات التي توضح ميوله الرياضي، قامت اللجنة بالتأكيد عليه بالالتزام بسياسة اللجنة وعدم إثارة الشارع الرياضي بإظهار الميول، ما يتعارض مع مصالح اللجنة.

وكشفت اللجنة في بيانها الى أنه تم إشعار الدكتور الغبين بخطاب رسمي لحذف التغريدات وتقديم اعتذار لمجلس إدارة اللجنة عما تم نشره، الذي أدى لإثارة الجماهير والإخلال بسمعة اللجنة، إلا أنه وفي نفس اليوم ورداً على الخطاب الرسمي، قدم الدكتور محمد الغبين استقالته من مجلس إدارة اللجنة.