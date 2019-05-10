شكرا لقرائتكم خبر عن الهلاليون يكثفون جهودهم لإبقاء كاريلو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تحركت الإدراة الهلالية بجدية لتجديد عقد لاعبها البيروفي كاريلو في الأيام الماضية، وتبلغ المفاوضات ذروتها هذه الأيام مع وصول وكيل أعمال اللاعب مواطنه ساليسيتو للرياض، إذ ينتهي عقده بعد شهرين، وقدمت الإدارة الهلالية عرضها بـ9 ملايين يورو بدلاً من العرض السابق 7.5 مليون يورو، لكن إدارة ناديه السابق بنفيكا تشترط مبلغا قدره 15 مليون يورو، لتقدم إدارة الهلال عرضاً آخر بإعارة اللاعب لمدة سنة بـ 5.5 مليون يورو، ولا تزال تنتظر رد إدارة النادي البرتغالي.

يذكر أن رغبة اللاعب أوضحها صراحة بأنه يتمنى البقاء في الهلال وقد يساعد هذا الأمر في سرعة إنهاء استمراره لموسم آخر، علما أن نادي النصر وعبر مدربه فيتوريا يرغب في ضم اللاعب وينتظر سير المفاوضات للتدخل بعقد كبير.

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ميدانياً، واصل الفريق الهلالي استعداداته الاعتيادية لمباراة الفريق التي تلعب السبت أمام الاتفاق ضمن الجولة

الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، هذا وقد طبق المدرب شاموسكا عدداً من الجمل التكتيكية عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب ركز فيها على الجوانب الفنية للمهاجمين والمدافعين، ومنح الجهاز الطبي بنادي الهلال الإذن بمشاركة اللاعب كاريلو في المباراة بعد تعافيه من الإصابة، في حين واصل الثلاثي عبدالله عطيف وسلمان الفرج وعمر عبدالرحمن (عموري) برامجهم التأهيلية.

على صعيدٍ آخر، تغادر البعثة الهلالية إلى الدمام مساء اليوم بعد نهاية الحصة التدريبية.