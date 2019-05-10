شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة ينظم بطولات في مكة والمدينة والدمام والرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة، بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، استعداداته لتنظيم 4 مهرجانات لبطولات مسابقة 3×3 لكرة السلة، إضافة إلى مسابقات ترويجية ستطلق قريبا خلال شهر رمضان المبارك، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض. ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم

أكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة، بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، استعداداته لتنظيم 4 مهرجانات لبطولات مسابقة 3×3 لكرة السلة، إضافة إلى مسابقات ترويجية ستطلق قريبا خلال شهر رمضان المبارك، في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض. ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية ضمن برنامج «جودة الحياة» التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى إحدى أهم الوجهات السياحية عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه. وستبدأ أولى البطولات على صالة الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة يومي 10 و11 و12-13 في المدينة المنورة و15-16 في المنطقة الشرقية وتختتم في منطقة الرياض يومي 18-19 من شهر رمضان الجاري. وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة 3×3 عبيد مدني أن الاتحاد السعودي لكرة السلة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، أنهى جميع الاستعدادات لتنفيذ فعاليات المهرجان، وتشكيل اللجان العاملة في البطولة للإشراف على تنفيذ الفعاليات، إذ يسمح لجميع فئات الجماهير والشركات والمؤسسات والمقيمين وأندية الأحياء بالمشاركة في المسابقة، ويتكون كل فريق من 3 لاعبين، ولاعب احتياط، وسيتم تكليف حكام معتمدين وتطبيق قانون الاتحاد الدولي في اللعبة. وحدد الاتحاد جوائز مالية تقدر بـ10 آلاف ريال للمركز الأول، و5 آلاف ريال للمركز الثاني، و3 آلاف ريال للمركز الثالث، و2000 ريال للمركز الرابع، موضحا أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب ومن خارج القوس وتم تخصيص جوائز نقدية فورية. ويتم التسجيل للمشاركة عن طريق المكاتب الرئيسية للهيئة العامة للرياضة أو عن طريق أيميل الاتحاد « [email protected] ».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد السلة ينظم بطولات في مكة والمدينة والدمام والرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.