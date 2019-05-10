شكرا لقرائتكم خبر عن الزبير والعتيبي ومعشي نجوم دورة الدبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

عقب الافتتاح المميز لدورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الثالثة عشرة يوم الأربعاء الماضي، بحضور المهندس يوسف بن خالد الدبل، وأبناء الفقيد الراحل المهندس خالد، والمهندس فهد، وسلطان. تتواصل اليوم (الجمعة) مباريات الدورة على صالة نادي الاتفاق بالدمام، وفيها يلتقي «الرزيزا» ضد «الفرسان الأوفياء» الساعة الـ10 مساء.

تليها مباراة «الأصالة الرياضية» مع «شباب الخبر» (10:40 مساء)، وتختتم بلقاء «مصرفية ميم الرقمية» مع «تمكين» (11:20 مساء). وكانت مباريات اليوم الأول للبطولة شهدت منافسة وحضورا جماهيريا كبيرا، وجاءت النتائج كما يلي: فوز مصرفية ميم على THE TOWN بنتيجة 5 /‏‏صفر، سجل معاذ عسيري (هدفين)، ورفاييل سوزا، ومحمد النهدي (هدفين). وحصد جائزة أفضل لاعب طارق الزبير من فريق ميم، توجه بها يوسف الدبل. وفي اللقاء الثاني فاز فيه "باطوق" على فريق "شركة الزهراني" بنتيجة 6/‏‏2، سجل لباطوق عمر الدبل (هدفين)، وعبدالإله العتيبي (هدفين)، وخالد الشمري، وسلطان الدحيم، وفاز بلقب أفضل لاعب عبدالإله العتيبي، توجه بها الكاتب والناقد الرياضي عبدالكريم الفالح. وفي اللقاء الأخير تجاوز فيه "الرزيزا" فريق "السلطان" بنتيجة 2/‏‏صفر، سجلها محسن فقيهي، وسلطان معشي الذي حصد جائزة أفضل لاعب توجه بها أنور المقهوي رئيس اللجان العاملة.

وتواصل توزيع الجوائز الخاصة بالجمهور، وهي عبارة عن كوبونات من مطاعم ومجموعة أغذية بعد المباراة الأولى وفاز بها (مبارك)، سلمه إياها الدكتور خالد الفداغ، وبعد المباراة الثانية كانت الجائزة ساعة ذكية وهدية عبارة عن مجموعة أغذية فاز بها ناصر الأسمري، سلمه إياها سامر الرزيزا، وبعد المباراة الثالثة تم السحب على سبيكة ذهبية وفاز بها مشاري الزهراني سلمه إياها المهندس يوسف الدبل.

مرفق صورة * مواهب الدورة انطلقت بحماس. * يوسف الدبل يسلم سبيكة الذهب للزهراني. * سلطان الدبل يلقي كلمة الافتتاح. * عبدالكريم الفالح يسلم الجائزة لعبدالإله العتيبي. * الحضور في منصة الصالة.