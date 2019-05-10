جمعية الرياضيين تكتسح في سداسيات عبد الله بن سعد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اكتسح فريق جمعية رعاية الرياضيين منافسه فريق المحترفين بنتيجة ثقيلة قوامها 10 أهداف مقابل 4، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الثالثة لسداسيات كرة القدم بجدة، بحضور عدد من الشخصيات

اكتسح فريق جمعية رعاية الرياضيين منافسه فريق المحترفين بنتيجة ثقيلة قوامها 10 أهداف مقابل 4، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الثالثة لسداسيات كرة القدم بجدة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة شهدت مباراة فريق جمعية رعاية الرياضيين مع المحترفين، ومشاركة مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم السعودية (مرزوق العتيبي، صالح الصقري، حمد المنتشري، طلال المشعل، كامل الموسى، عقيل بلغيث، محمد أمين، وليد محبوب، إبراهيم هزازي، باسم الشريف، علي التركي، سعيد لبان، إبراهيم سويد، سامي شاص). وفي المباراة الثانية تفوق فريق «كشري أبوطارق» على فريق «كافي ستيج» بخمسة أهداف مقابل هدفين، بحضور ومتابعة واهتمام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد. وسيكون اليوم الجمعة راحة لجميع الفرق، على أن تُستأنف مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي يوم غدٍ (السبت) بلقاءين ضمن المجموعة الأولى، حيث يتقابل فريق الشاطري مع لوفت في الساعة 10:15م، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق منطقة الجمبري مع باوزير الساعة 11:15م.

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