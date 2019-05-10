شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة محتدمة في دورة براعم اليد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صفوى)

انطلقت أمس منافسات البطولة الرمضانية لكرة اليد لدرجة البراعم بالمنطقة الشرقية، على صالة نادي الصفا بصفوى، وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات عن فوز الهدى على الترجي بنتيجة (26-7)، وحصل لاعب الهدى مهدي آل عباس على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتغلب النور على الهداية بنتيجة (66-3)، وحصل لاعب النور حسن الطوال على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية تمكن المحيط من الانتصار على الصفا بنتيجة (15-43)، وحصل لاعب المحيط علي آل عيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وستتواصل منافسات البطولة اليوم على الصالة نفسها، وذلك بإقامة 3 مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث سيلعب الهداية مع الهدى عند الساعة 9:00 مساء، وستتبعها عند الساعة 10:15 مساء مباراة النور مع الترجي، وستختتم المباريات بلقاء مضر مع الصفا عند الساعة 11:30 مساء.