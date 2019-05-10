شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يميزون دورة نادي وزارة الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية العاشرة لكرة القدم لنادي وزارة الخارجية 2019 م أخيرا، بحضور المشرف العام على البطولة مدير الموارد البشرية بوزارة الخارجية السفير سلطان بن عبدالله السلطان، وعدد من لاعبي المنتخب السابقين أبرزهم: إبراهيم العيسى وفيصل سيف، وبمشاركة ثمانية فرق في البطولة. وقص فريقا نادي وزارة الخارجية والإسكان مباريات البطولة التي انتهت لصالح فريق الإسكان بتسعة أهداف مقابل ستة، فيما تستأنف بقية مباريات البطولة خلال الأيام القادمة، على أن يكون الحفل الختامي مساء الأربعاء 17 رمضان 1440هـ.

من جانبه أكد السفير سلطان السلطان، أن الهدف من إقامة هذه البطولة للمرة العاشرة هو تفعيل للدور الاجتماعي والأنشطة الرياضية التي يقدمها نادي وزارة الخارجية، مؤكداً أن البطولة أخرجت نجوما خدموا أندية الدوري السعودي للمحترفين والمنتخب الوطني وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا، مشيداً بالحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، متمنيا للجميع السلامة والظهور بالبطولة بالمستوى المشرف والمأمول.