شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة شهداء الواجب بنادي عرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

افتتح مدير شرطة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب المطيري أمس بطولة شهداء الواجب الرمضانية الثانية التي ينظمها نادي عرعر الرياضي، بحضور عدد من المسؤولين ولاعبي النادي القدامى، ومندوبي الفرق المشاركة.

وأكد اللواء المطيري خلال افتتاحه البطولة أمام المشاركين والمنظمين أن أهمية البطولة مشتقة من اسمها "شهداء الواجب" الذين نفخر بهم جميعاً وبالدور الذي تقوم به قيادتنا الرشيدة. وجمعت المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي الدفاع المدني وجامعة الحدود الشمالية وانتهت بفوز الأول 4-0. وتأتي بطولة شهداء الواجب بموافقة ودعم من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك تقديراً وتكريماً وعرفاناً للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن.