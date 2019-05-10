إثارة كبيرة في دورة التضامن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رفحاء) تتواصل مباريات دورة نادي التضامن الرمضانية للعام 1440 بمحافظة رفحاء، وسط حضور كبير من محبي كرة القدم، تتنافس فيه 9 فرق من فرق أحياء المحافظة ومراكزها على كأس محافظة رفحاء، وتشهد البطولة مشاركة عدد من لاعبي الفرق المعروفين ما يضفي جوا من الحماس والجذب للجمهور.

تتواصل مباريات دورة نادي التضامن الرمضانية للعام 1440 بمحافظة رفحاء، وسط حضور كبير من محبي كرة القدم، تتنافس فيه 9 فرق من فرق أحياء المحافظة ومراكزها على كأس محافظة رفحاء، وتشهد البطولة مشاركة عدد من لاعبي الفرق المعروفين ما يضفي جوا من الحماس والجذب للجمهور.

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