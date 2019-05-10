شكرا لقرائتكم خبر عن تشلسي يلحق بأرسنال إلى نهائي «يوروبا ليغ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

أكمل تشلسي هيمنة الأندية الإنجليزية على المسابقات الأوروبية هذا الموسم بتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم بفوزه إيابا على ضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي الإضافي (الخميس).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 أيضا الأسبوع الماضي.

وسيكون النهائي المقرر في 29 مايو في باكو إنجليزيا بالكامل لأن تشلسي سيتواجه مع أرسنال المتأهل على حساب فالنسيا الإسباني بفوزه 3-1 ذهابا و4-2 إيابا.

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وافتتح تشلسي التسجيل عبر روبن لوفتوس - تشيك (28)، وعادل الصربي لوكا يوفيتش (49) لفرانكفورت.

وفي سيناريو ركلات الترجيح سجل روس باركلي وأهدر المدافع الإسباني سيزار أسبيليكويتا، والبرازيليان جورجينيو ودافيد لويز والبلجيكي إدين هازار صاحب التسديدة الحاسمة، فيما سجل سيباستيان هالر والصربي يوفيتش، والهولندي جوناثان دو غيزمان وأهدر النمسوي مارتن هينتيريغر والبرتغالي غونسالو منديش باسينسيا لإينتراخت.

وبذلك سيكون نهائي كل من البطولتين الأوروبيتين للأندية إنجليزيا خالصا بعد أن ضرب توتنهام هوتسبير موعدا في أول يونيو مع ليفربول في دوري الأبطال.