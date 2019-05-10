شكرا لقرائتكم الزمالك يطالب بتأجيل مباراتى الداخلية والإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة، ترحيل مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية والثلاثين للدوري لتقام أحد يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

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كما طالب مسئولو الزمالك من خلال اتصالات هاتفية مع مسئولي اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم ١٥ مايو الجاري.

وجاءت مطالبات الزمالك بتأجيل لقاء الانتاج وترحيل مباراة الداخلية في ظل ارتباط الفريق الأبيض بخوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية.