شكرا لقرائتكم الزمالك راحة 24 ساعة قبل العودة لتدريبات ميت عقبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك بعد الفوز مساء أمس الخميس على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الـ 29 المؤجلة من الدوري الممتاز.

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وبذلك سوف يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعبه بقلعة ميت عقبة استعدادا لمواجهة الداخلية المقررة إقامتها الأحد المقبل، على أن يكتفى الفريق الأبيض بذلك المران استعدادا لمواجهة الداخلية.

يذكر أن الزمالك رفع رصيده بالفوز على دجلة إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35، كانت الفترة الماضية قد شهدت ابتعاد الفريق الأبيض عن المنافسات المحلية نظرا لارتباطه بمواجهات الكونفدرالية حيث تأهل لنهائى البطولة الأفريقية على حساب النجم الساحلى وبذلك يعود لسباق المنافسة فى جدول الدورى بفوز على الفريق الدجلاوى.