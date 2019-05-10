الزمالك يفقد خدمات محمود علاء امام الداخلية...

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جدة - عمرو شويل يغيب محمود علاء مدافع الزمالك، عن صفوف فريقه فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية المقرر لها يوم الأحد، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى، بسبب الإيقاف.
وحصل محمود علاء، الانذار الثالث في مباراة وادي دجلة بالأمس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى فاز فيها الأبيض بنتيجة 2/1.
وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35.
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