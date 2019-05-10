شكرا لقرائتكم اليوم .. ثان جولات بطولة السوبر المحلى لليد للمحترفين رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة، ثان جولات بطولة السوبر المحلى للمحترفين الرجال على صالة أكتوبر الدولية قبل أن تختتم المنافسة غدا السبت .

و تشهد ثان جولات البطولة مواجهتين هامتيين بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى التاسعة مساءا و طلائع الجيش مع الزمالك فى الحادية عشر مساءا .

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بينما تختتم المنافسة غدا السبت بمواجهتين بين كلا من ، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد و أعضاء الأندية المتبارية فقط .