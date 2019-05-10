مدفع الامساك.. كم هدف سجله محمد صلاح فى كأس الأمم الأفريقية؟...

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جدة - عمرو شويل سجل محمد صلاح نجم المنتخب المصرى فى تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، هدفين فقط فى النسخة الماضية ببطولة الجابون، وجاء الهدفان فى شباك كل من غانا وبوركينا فاسو، ووصلت مصر إلى المباراة النهائية وخسرت اللقب أمام الكاميرون بعد تغلب الأسود على مصر بهدفين مقابل هدف وحيد. وشهد منتخب مصر قلة فى التسجيل بهذه البطولة، حيث سجل الفراعنة خمسة أهداف فقط.

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