شكرا لقرائتكم 7 حكام لإدارة مواجهة الزمالك ونهضة بركان بتقنية الـ "var"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن تلقي تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتطبيق تقنية الـ " var" فى الدور النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، يرتبط الأبيض بمباراتى الذهاب والإياب حيث تقام المباراة الأولى يوم 19 من مايو الجارى والمباراة الثانية يوم 26 من الشهر ذاته ببرج العرب.

Advertisements

تابع المصدر ذاته، أن الاتصال الودى الذى حدث مع مسئولو الكاف أكدوا خلاله لمسئولى الزمالك أن مباراة العودة ستكون بإدارة 7 حكام عبارة عن حكمًا للساحة ومساعدين للراية وحكم رابع بالإضافة إلى 3 حكام لتقنية الفيديو.

من المقرر، أن تشهد الفترة المقبلة وصول خطاب رسمى للزمالك لإخطاره بشأن حكام مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية.