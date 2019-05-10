شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقاء سموحة في معركة البحث عن النقاط الثلاثة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فريق الأهلى يختتم تدريباته مساء اليوم،الجمعة، إستعداداً لمباراة سموحة المقرر لها غداً بالدوري الممتاز حيث سيلعن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق إستعداداً لخوض المباراة المرتقبة التى سيخوضها الاهلي باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل إستمرار رحلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للفريق على قوة مباراة الغد أمام الفريق السكندري حيث أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للاعبيه خلال محاضراته الأخيرة معهم أن المنافس السكندري يقدم عروض جيدة ويمتلك مفاتيح تفوق كثيرة لذا لابد من إغلاقها بجانب العمل الجيد والتركيز حتى يتحقق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.