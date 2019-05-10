شكرا لقرائتكم غوستافو وروجيريو.. لا يحبان اللعب أمام التعاون ويجذبهما جمهور الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نجما الفيصلي البرازيليان، روجيريو ولويس غوستافو عن بعض الجوانب الشحصية عن حياتهما، إذ أوضح الأول أنه معجب بالفرنسي مبابي فيما قال الثاني أنه يعشق الظاهرة رونالدو.

وخلال لقائهما مع "في المرمى" أجاب كلا اللاعبان عن عدد من الأسئلة، فكانت أول هدية يحصل عليها روجيريو هي هاتفا "أيفون" أهداه إياه مدير الكرة في نادي الكويت، فيما يرى غوستافو بأن عقده الاحترافي الأول مع نادي بارانا البرازيلي هي أول هدية حصل عليها.

ويرى روجيريو بأن مبابي وروماريو هما أفضل لاعبان بالنسبة له، ولكن غوستافو فضل مواطنه البرازيلي رونالدو، والملقب بالظاهرة.

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ولدى سؤالهما عن عيوبهما وميزاتهما، قال روجيريو بأن شارب غوستافو هو عيبه ولكن ميزته أن خلوق، فبما قال الأخير بأن عيب روجيريو هو شعره الطويل ولكن ميزته في أخلاقه ومبادئه.

وكشف غوستافو بأنه يحب اللعب ضد الفرق الكبيرة على عكس رجيريو الذي لا يرى بأن هناك فريق محدد يحب اللعب ضده، وكلاهما اتفقا أنهما لا يحبا اللعب ضد التعاون.

وأكد روجيريو بأنه لو لم يكن لاعبا لأصبح مدرسا، ، كما قال بأنه دائما ما أحب تبديل القمصان مع الكويتي فهد الأنصاري ونواف العابد. ويميل غوستافو إلى الفن والغناء والذي يرى بأنه قد يكون مذيعا أو مغنيا في حال عدم لعبه كرة القدم، وأنه يحب أن يبادل القميص مع الإيطالي جوفينكو لاعب الهلال.

وقال روجيريو بأن أول سيارة اقتناها كانت شيفروليه سوداء جاءت هدية من رئيس النادي آنذاك، وأن المغربي عبدالرزاق حمدالله أفضل لاعب في الدوري، كما يرى بأن جماهير الاتحاد أفضل من لعب امامه. وتعد سيارة هيونداي، هي أول مركبة اقتناها لويس غوستافو، ويتفق مع زميله روجيريو في أفضلية حمدالله وجماهير الاتحاد.