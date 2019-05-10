شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 حكام لإدارة مواجهة الزمالك ونهضة بركان بتقنية الـ"var" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن تلقي تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتطبيق تقنية الـ " var" فى الدور النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، يرتبط الأبيض بمباراتى الذهاب والإياب حيث تقام المباراة الأولى يوم 19 من مايو الجارى والمباراة الثانية يوم 26 من الشهر ذاته ببرج العرب. Advertisements لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. 7 حكام لإدارة مواجهة الزمالك ونهضة بركان بتقنية الـ"var" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.