شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود لسباق الدورى بفوز صعب على دجلة 2 / 1 .. ولا جديد فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الزمالك على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك كلا من عمر السعيد ومحمود علاء وأحرز هدف دجلة لاعبه محمد هلال.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35، كانت الفترة الماضية قد شهدت ابتعاد الفريق الأبيض عن المنافسات المحلية نظرا لارتباطه بمواجهات الكونفدرالية حيث تأهل لنهائى البطولة الأفريقية على حساب النجم الساحلى وبذلك يعود لسباق المنافسة فى جدول الدورى بفوز على الفريق الدجلاوى.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

فيما دخل وادى دجلة المواجهة بتشكيل يضم كلا من:"محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، إسحاقو يعقوبو وخالد رضا ومحمود مرعى وأسامة العزب فى خط الدفاع، محمد عبد العاطى وأحمد سعيد وبوزاس فاسيلوس وحسام عرفات فى خط الوسط، إبراهيما نداى ومحمد هلال فى خط الهجوم".

الشوط الأول

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بدأ اللقاء بانطلاقة من أوباما فى الجبهة اليمنى ليُرسل عرضية أرضية حولها الدفاع إلى ركنية ثم محاولة أخرى من جانب الزمالك حيث مرر محمود عبد العزيز الكرة إلى كهربا فى الدقيقة 6 ليسددها الأخير بطريقة غير متقنة وصلت سهلة إلى عبد المنصف وتوقف اللعب فى الدقيقة 8 لتعرض الونش لنزيف خفيف من الأنف قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وجاءت أخطر الفرص فى الدقيقة 11 لصالح وادى دجلة عندما بتمريرة بينية بين نداى وحسام عرفات ولكن سددها الأخير من داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك الخارجية ثم واصل الزمالك نشاطه من خلال الجبهة اليمنى ولكن دون جدوى.

فى الدقيقة 17، استقبل عمر السعيد كرة عرضية بيضاء ولكن بتسديدة غير متقنة مرت بجوار قائم وادى دجلة ثم رد الأخيرة بمرتدة سريعة عن طريق نداى ولكن تدخل الونش فى التوقيت المناسب ليبعد الكرة من أمام نداى، فى الدقيقة 20 وصلت تمريرة طولية إلى زيزو داخل منطقة جزاء دجلة ليسقط ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب واحتسب بعد ذلك الحكم ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك نفذها محمد عبد العاطى قصيرة ولكن أبعدها دفاع الفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 22، استغل عمر السعيد خطأ محمد عبد المنصف حارس دجلة فى تمرير الكرة حيث اصطدمت تمريرته بمحمود عبد العزيز الذى مررها بدوره إلى عمر السعيد لينجح الأخير فى خطف الهدف الأول للزمالك، كاد الفريق الدجلاوى أن ينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 26 بعد مرتدة خطيرة عن طريق نداى وتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها جنش ثم فرصة أخرى محققة للتسجيل بعدما سقط الونش داخل منطقة الجزاء ووصلت الكرة إلى نداى الذى سددها بجوار مرمى الزمالك.

فى الدقيقة 30، أشهر الحكم أول بطاقة صفراء لمحمد عبد السلام مدافع الزمالك نتيجة تدخله مع حسام عرفات ثم حاول الفريق الأبيض فى تدارك موقفه وسط هجمات دجلة عن طريق هجمة مرتدة لكهربا ولكن تدخل أسامة العزب فى اللحظات الأخيرة ليبعد الكرة إلى ركنية ثم محاولة بعد ذلك لدجلة عن طريق نداى الذى مرر الكرة إلى بوزاس فاسيلوس الذى سددها قوية أبعدها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض برأسه، فى الدقيقة 43 هيأ حسام عرفات الكرة لنفسه على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة لكنها جاءت أعلى قليلا من مرمى وادى دجلة.

الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، أجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أولى تغييراته بنزول محمد عبد الغنى بدلا من محمود الونش حرصا على سلامة الأخير بعد الإصابة التى تعرضه فى الشوط الأول فى الأنف، حصل الزمالك على ركلة جزاء مع بداية هذا الشوط بعدما لمست الكرة يد خالد رضا داخل منطقة الجزاء وتقدم لتسديدها محمود علاء ليسجل الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 48 وهيأ أوباما بعد ذلك كرة رائعة لزيزو الذى سددها ولكن دون جدوى وفى الدقيقة 64 دفع جروس بإبراهيم حسن على حساب أحمد زيزو.

وفى الدقيقة 66، نجح محمد هلال فى تقليص الفارق بعدما مرر بوزاس كرة رائعة إلى نداى الذى مررها سريعة إلى هلال الذى سجلها فى شباك جنش وكاد إن يسجل الفريق الدجلاوى هدف ثانى ولكن أنقذ جنش الموقف وسدد بعد ذلك محمد هلال كرة مقوسة أنقذها محمود علاء فى الدقيقة 73 ودفع جروس بعد ذلك بمحمد إبراهيم على حساب أوباما فى الدقيقة 74 وسط محاولات دجلاوية لإدراك التعادل واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، فى الدقيقة 91، انطلق عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك ومرر كرة عرضية أرضية أبعدها محمود مرعى إلى ركنية وسط هتافات قوية من جمهور الزمالك فى الملعب احتفالا بالفوز الصعب على وادى دجلة.