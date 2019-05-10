شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعسكر الليلة قبل مواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة المقرر لها غداً بالدوري الممتاز حيث سيعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق استعداداً لخوض المباراة المرتقبة التى سيخوضها الاهلي باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل استمرار رحلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للفريق على قوة مباراة الغد أمام الفريق السكندري حيث أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للاعبيه خلال محاضراته الأخيرة معهم أن المنافس السكندري يقدم عروض جيدة ويمتلك مفاتيح تفوق كثيرة لذا لابد من إغلاقها بجانب العمل الجيد والتركيز حتى يتحقق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.