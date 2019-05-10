شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج أمام الأهلى ..والجيش مع الزمالك فى سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة، ثانى جولات بطولة السوبر المحلى للمحترفين الرجال على صالة أكتوبر الدولية قبل أن تختتم المنافسة غدا السبت .

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وتشهد ثانى جولات البطولة مواجهتين هامتيين بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى التاسعة مساءا و طلائع الجيش مع الزمالك فى الحادية عشر مساءا .

بينما تختتم المنافسة غدا السبت بمواجهتين بين كلا من، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية فقط .