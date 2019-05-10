شكرا لقرائتكم خبر عن التورم يؤجل حسم الزمالك لحجم إصابة الونش بين الشرخ والكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل الجهاز الطبي للزمالك، تحديد موقف محمود الونش مدافع الفريق، من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الداخلية المقرر لها يوم الأحد، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

وجاء تأجيل موقف الونش من مواجهة الداخلية، بسبب وجود تورم فى موضع الإصابة التى تعرض لها فى الأنف خلال مشاركته أمام وادى دجلة، حيث تحوم الشكوك حول إصابته بشرخ أو كسر بها، ومن المنتظر أن يتم تحديد حجم تلك الإصابة وفقًا لنتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب.