شكرا لقرائتكم خبر عن التورم يؤجل حسم الزمالك لحجم إصابة الونش بين الشرخ والكسر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل الجهاز الطبي للزمالك، تحديد موقف محمود الونش مدافع الفريق، من المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الداخلية المقرر لها يوم الأحد، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى.
وجاء تأجيل موقف الونش من مواجهة الداخلية، بسبب وجود تورم فى موضع الإصابة التى تعرض لها فى الأنف خلال مشاركته أمام وادى دجلة، حيث تحوم الشكوك حول إصابته بشرخ أو كسر بها، ومن المنتظر أن يتم تحديد حجم تلك الإصابة وفقًا لنتيجة الأشعة التى خضع لها اللاعب.
وفاز الزمالك على وادى دجلة بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35.
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