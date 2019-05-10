شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ترحيل مواجهة الداخلية وتأجيل الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة، ترحيل مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية والثلاثين للدوري لتقام أحد يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

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كما طالب مسئولو الزمالك من خلال اتصالات هاتفية مع مسئولي اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم ١٥ مايو الجاري.

وجاءت مطالبات الزمالك بتأجيل لقاء الانتاج وترحيل مباراة الداخلية في ظل ارتباط الفريق الأبيض بخوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية.