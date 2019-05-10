اخبار الرياضه

الزمالك يطلب ترحيل مواجهة الداخلية وتأجيل الإنتاج الحربى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ترحيل مواجهة الداخلية وتأجيل الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة، ترحيل مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية والثلاثين للدوري لتقام  أحد يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

 

Advertisements

كما طالب مسئولو الزمالك من خلال اتصالات هاتفية مع مسئولي اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم ١٥ مايو الجاري.

 

وجاءت مطالبات الزمالك بتأجيل لقاء الانتاج وترحيل مباراة الداخلية في ظل ارتباط الفريق الأبيض بخوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطلب ترحيل مواجهة الداخلية وتأجيل الإنتاج الحربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا