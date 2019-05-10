شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 9 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها رفض تظلم رفع الإيقاف عن محمود جنش حارس الفريق بجانب مواجهة الفريق الأبيض مع وادى دجلة.

الزمالك يعود لسباق الدورى بفوز صعب على وادى دجلة

تغلب الزمالك على وادى دجلة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل ثنائية الزمالك كلا من عمر السعيد ومحمود علاء وأحرز هدف دجلة لاعبه محمد هلال.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35، كانت الفترة الماضية قد شهدت ابتعاد الفريق الأبيض عن المنافسات المحلية نظرا لارتباطه بمواجهات الكونفدرالية حيث تأهل لنهائى البطولة الأفريقية على حساب النجم الساحلى وبذلك يعود لسباق المنافسة فى جدول الدورى بفوز على الفريق الدجلاوى.



احتفال عمر السعيد بهدفه فى دجلة

الزمالك يتلقى إخطارا من الكاف برفض تظلم رفع الإيقاف عن جنش

تلقى مسئولو نادى الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برفض التظلم الذي تقدم به النادي الأبيض لرفع الإيقاف عن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد طرده في لقاء النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية وبذلك سيغيب جنش عن نادى الزمالك في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري أمام نهضة بركان في المغرب.

وكان الزمالك تقدم بتظلم للكاف ضد ايقاف جنش بداعي أن الحكم الكونغولي الذي أدار لقاء النجم الساحلي أشهر بطاقة صفراء غير مستحقة للحارس وهو مصاب ومن المقرر أن يتولى عماد السيد حراسة مرمى الفريق الأبيض في لقاء الذهاب أمام بطل المغرب.

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الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بطلب غير مسبوق قبل مواجهة الداخلية

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن الزمالك طلب تعيين حكام مصريين لمباراته المقبلة أمام الداخلية المقرر لها الأحد المقبل فى الأسبوع الـ32 للدورى.

وكان نادى الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب فى أخر مبارياته بالدوري بسبب الأخطاء التحكيمية التى تشهدها مباريات الأبيض.

جهاز الزمالك: تغيير الونش رؤية جروس.. والإصابة ليست خطيرة

كشف الجهاز الطبى للزمالك، أن تغيير محمود حمدي الونش مدافع الفريق مع بداية الشوط الثانى في مباراة وادى دجلة الجارية يعود إلى رؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالجهاز الطبى للزمالك أن الونش تعرض لإصابة ليست خطيرة في الشوط الأول واستكمل اللقاء قبل أن يقرر جروس المدير الفني استبداله في بداية الشوط الثاني ويتقدم الفريق الأبيض على وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب بتروسبورت.