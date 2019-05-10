مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود على ستاد السويس ومباراة الاتحاد السكندرى وإنبى على ستاد المكس ومباراة الانتاج الحربى والاسماعيلى على ستاد كلية الشرطة ومباراة الجونة والمقاولون العرب على ستاد الجونة ومباراة المقاصة والنجوم على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وحرس الحدود علي ستاد السويس في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد تعادل المصرى مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على الاسماعيلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الحدود المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 34 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وانبى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وانبى على ستاد المكس فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة لاسيما بعد أن نجح زعيم الثغر فى التأهل للدور قبل النهائى لكأس مصر بعد الاطاحة بالدراويش 3-1 كما حقق فوزاً على النجوم بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري بينما فاز إنبى على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 50 هدف بينما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة الانتاج الحربى والاسماعيلى

تقام مباراة الانتاج الحربى والاسماعيلى على ستاد كلية الشرطة فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والندية لاسيما بعد خسارة الفريقين فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث خسر الدراويش من حرس الحدود بهدف دون رد وخسر الانتاج من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 32 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

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موعد مباراة الجونة والمقاولون العرب

تقام مباراة الجونة والمقاولون العرب على ستاد الجونة فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة فى مواجهة متوازنة بين الفريقين لاسيما بعد أن تعادل الجونة سلبياً مع سموحة وتعادل المقاولون العرب مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة .

ويحتل الجونة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 46 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 8 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

موعد مباراة المقاصة والنجوم

تقام مباراة المقاصة والنجوم على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة فى نزهة كروية للفريق الفيومى الذى تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة بينما خسر النجوم من الاهلى بهدفين دون رد فى نفس الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 32 هدف بينما يقبع النجوم فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 16 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.