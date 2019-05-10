هل تكون آخر طلبات لاسارتى؟ الأوروجوايانى عاوز فريق من غير جناحين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تعدد الأقاويل حول رحيله عن القلعة الحمراء، نهاية الم وسم الجارى، إلا أن الأوروجوايانى، مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الأهلى، قدم تقريره الخاص حول المرحلة المقبلة للفريق الأحمر، والمراكز التى باتت فى حاجة حتمية للتدعيم بلاعبين سوبر، وهو ما يكشفه سوبر كورة فى التقرير التالى.. لمعرفة التفاصيل وتقرير المدرب الأوروجوايانى اضغط هنا.. Advertisements

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