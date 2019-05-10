شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوجه الدعوة لاعضائه لحضور مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجه محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، الدعوة لاعضاء النادى بحضور مباراة الاهلى وسموحة غدا السبت بملعب بتروسبورت فى العاشره مساء ، على ان يتم الحصول على دعوه حضور المباراه بالمجان من مركز الخدمات لدى امن النادى بكارنيه العضوية .
وطالب عامر الاعضاء بمساندة الفريق امام الاهلى فى المباراه التى وصفها بانها قوية ولكن لن يكون سموحة بالصيد السهل.
ومن المنتظر ان يدفع حسام حسن المدير الفنى بلاعب منتخب الشباب مواليد 2001 فارس مجاهد فى مركز المساك بجوار السيد فريد ليكون أصغر لاعب بالدورى المصرى وراهن العميد على أن فارس ينتظره مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة.
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