شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس لماجد سامى: "علشان أجدد حاجات كتير لازم تعملها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، سر تعطل تجديد عقده مع الفريق الدجلاوى حتى الوقت الحالى، رغم التوصل لاتفاق مسبق مع مجلس الإدارة على التجديد لمدة 3 سنوات مقبلة.

قال تاكيس جونيس، خلال تصريحاته لقناة "ON Sport": تربطنى علاقة وطيدة بماجد سامى رئيس وادى دجلة، وكذلك اللاعبين والجهاز الفنى، لكن حتى أجدد هناك اشياء عديدة لابد أن تتم أولاً، ويفعلها ماجد سامى جيدًا، وفى حالة تنفيذها سأقوم باستكمال مشوارى مع الفريق الدجلاوى".

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وخسر وادى دجلة من الزمالك بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 63 ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة وخاض 31 مباراة والأهلى المتصدر برصيد 67 نقطة وخاض 29 مباراة فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 35.