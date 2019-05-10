موعد وملعب نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال

أحمد هاني
نجح فريق تشيلسي الإنجليزي في التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد تغلبه على مضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الالماني بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد تعادل الفريقين 1 – 1 فى الوقت الأصلي والإضافي، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضي.
فيما حقق آرسنال الإنجليزي فوزًا مهمًا على فالنسيا الإسباني بنتيجة بأربعة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميستايا.
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