الزمالك يفقد خدمات هداف الفريق أمام الداخلية

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وحصل اللاعب على إنذار خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع والعشرين من المسابقة المحلية.
وسيفقد الزمالك مدافعه في اللقاء المقبل بداعي الإيقاف حيث كان يمتلك إنذارين قبل مباراة اليوم.
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