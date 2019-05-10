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إصابة قوية لمدافع الزمالك خلال لقاء وادي دجلة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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تعرض المدافع محمود الونش لاعب فريق الزمالك للإصابة بكسر في الأنف، خلال مواجهة اليوم أمام وادي دجلة التي حقق الأبيض الفوز بها 1/2 ضمن مباريات الدوري العام.

وتم تغيير اللاعب بين شوطي المباراة، ونزل بدلا منه محمد عبد الغني وهو ما دعى الطبيب يشير إلى أنه تغيير فني، ولا يوجد إصابات، ولكن بعد المباراة تأكد إصابة اللاعب.

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