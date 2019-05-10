تعرض المدافع محمود الونش لاعب فريق الزمالك للإصابة بكسر في الأنف، خلال مواجهة اليوم أمام وادي دجلة التي حقق الأبيض الفوز بها 1/2 ضمن مباريات الدوري العام.
وتم تغيير اللاعب بين شوطي المباراة، ونزل بدلا منه محمد عبد الغني وهو ما دعى الطبيب يشير إلى أنه تغيير فني، ولا يوجد إصابات، ولكن بعد المباراة تأكد إصابة اللاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة قوية لمدافع الزمالك خلال لقاء وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.