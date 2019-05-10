محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك أمام الداخلية

تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراةفريقه المقبلة أمام الداخلية في الجولة 32
من عمر الدوري.
وحصل "علاء" على إنذار في مباراة وادي دجلة أمس الخميس، والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف.
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