محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك أمام الداخلية

تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية في الجولة 32 فريقه المقبلة أمام الداخلية في الجولة 32من عمر الدوري. وحصل "علاء" على إنذار في مباراة وادي دجلة أمس الخميس، والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف.

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