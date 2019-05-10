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الأهلي والزمالك يخسران في افتتاحية بطولة السوبر لمحترفي اليد

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كتب : عادل يوسف 

فاز فريق سبورتنج على نظيرة الزمالك بنتيجة 27-24، في أولى جولات بطولة السوبر المصري لكرة اليد للرجال.

كما انتهت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بفوز نادي طلائع الجيش بنتيجة 34 - 33.

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ومن المنتظر أن يواجة الأهلي نظيرة سبورتنج، بينما يواجة فريق طلائع الجيش نظيرة الزمالك في إطار ثاني جولات هذه البطولة. 

يشار إلى أن بطولة السوبر لليد تضم الفرق الأربعة الذين حققوا

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المراكز الأولى ببطولة دوري المحترفين، وهم على الترتيب الزمالك، الأهلي، طلائع الجيش، وسبورتنج .

ويذكر ايضاً أن الهدف من منافسات بطولة السوبر، تحديد المتأهل الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة، حيث أن الزمالك هو المتأهل الأول بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين.

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